В Югре депутат гордумы умер от коронавируса

В Мегионе от коронавируса умер депутат гордумы от КПРФ Шамиль Даминов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О смерти политика написал в своём Instagram мэр Мегиона Олег Дейнека.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Шамиля Камильевича Даминова в связи с безвременным уходом из жизни мужа, отца и дедушки. Шамиль Камильевич прожил жизнь отзывчивого и уважаемого человека с активной гражданской позицией и неутомимостью в общественной работе. Светлая память о нем останется навсегда в сердцах тех, кто его знал, рядом с кем он жил и трудился", - написал Дейнека.

Даминов родился 11 января 1955 г. в Уфе в рабочей семье. С 1962 г. жил и учился в Стерлитамаке Башкирской АССР, где в 1972 г. окончил среднюю школу и поступил в технического училище, получил первую профессию слесаря–электрика по ремонту бытовых приборов. В 1973 г. поступил на лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института. После окончания четвёртого курса перевёлся на военно-медицинский факультет Куйбышевского государственного медицинского института (Самара), получил диплом и начал военную службу в Среднеазиатском военном округе в должности врача-радиолога медико-санитарного батальона.

В Мегион Даминов приехал в 1992 г. по вызову Мегионской городской больницы в качестве медицинского специалиста врача-анестезиолога-реаниматолога и работал до 1995 г. в Отделении​ анестезиологии и реанимации. В 1995-2000 гг. возглавлял первый в Югре Мегионский хоспис. В 2001 г. окончил юридический факультет Московского государственного социального университета и с этого времени работал адвокатом в Мегионе. С 2009 г. начал активную общественную деятельность, сначала в качестве помощника депутата думы Югры. С 2011 г. по 2016 гг. – член Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в г. Мегионе. В 2016 г. возглавил Мегионскую городскую общественную организацию "Мегионский потребитель". В 2020 г., став депутатом думы города, принимал активное участие в решении вопросов местного значения, повышении качества жизни мегионцев, осуществлял защиту интересов избирателей.