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Происшествия Пермский край
Илья Кузьмин (2019) | Фото: vk.com, Илья Кузьмин

Экс-депутат заксобрания Прикамья, "покусившийся" на себя, требует отмены приговора

Бывший депутат заксобрания Пермского края Илья Кузьмин, наказанный за "покушение" на самого себя, пода иск в расположенный в Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Он просит отменить приговор. Назначена дата заседания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бумаги поступили в суд 1 ноября. Судебное заседание назначено на 15.00 19 января 2022 г.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. Согласно приговору суда, политик был наказан тремя годами колонии общего режима. Позже ему смягчили приговор.

Теги: Илья Кузьмин, приговор, обжалвоание



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