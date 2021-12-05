Экс-депутат заксобрания Прикамья, "покусившийся" на себя, требует отмены приговора

Бывший депутат заксобрания Пермского края Илья Кузьмин, наказанный за "покушение" на самого себя, пода иск в расположенный в Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. Он просит отменить приговор. Назначена дата заседания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бумаги поступили в суд 1 ноября. Судебное заседание назначено на 15.00 19 января 2022 г.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. Согласно приговору суда, политик был наказан тремя годами колонии общего режима. Позже ему смягчили приговор.