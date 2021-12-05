"Коронавирусные" ограничения для вахтовиков продлены до 2023 года

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил "коронавирунсые" ограничения для вахтовиков. Они продолжат работать по временным правилам, введённым из-за коронавируса, до 1 января 2023 г., сообщили Накануне.RU в Правительстве России.

Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки. Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов.