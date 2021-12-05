Датская компания заявила о планах арендовать курильский остров ради производства водорода

Компания из Дании "Copenhagen Offshore Partners" заявила о желании взять в аренду один из Курильских островов, Шумшу. Инвестор готов выложить за производство водорода $2,5 млн, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О просьбе датской организации взять в аренду российский остров рассказал "РБК" губернатор Сахалинской области, куда входят Курилы, Валерий Лимаренко. По его словам, у инвесторов из Дании есть готовый проект со своими технологиями, и они могут вложить в него от $2 млрд до $2,5 млрд. Сейчас "Copenhagen Offshore Partners" просит предоставить землю под изыскания.

"Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода и продавать его в Японию. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер для строительства генерации", - сказал Лимаренко.

Позже пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова в разговоре с "РБК" уточнила, что "Copenhagen Offshore Partners" действительно проявляет интерес к тому, чтобы реализовать на Шумшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра.

"Но ни в коем случае речь не идёт о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея", - заявила она.

Литвинова добавила, что стороны сейчас находятся в стадии переговоров по водородному проекту.

"Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объёма воды", - сказала она.