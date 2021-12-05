Датская компания заявила о планах арендовать курильский остров ради производства водорода

05 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Датская компания заявила о планах арендовать курильский остров ради производства водорода

Компания из Дании "Copenhagen Offshore Partners" заявила о желании взять в аренду один из Курильских островов, Шумшу. Инвестор готов выложить за производство водорода $2,5 млн, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О просьбе датской организации взять в аренду российский остров рассказал "РБК" губернатор Сахалинской области, куда входят Курилы, Валерий Лимаренко. По его словам, у инвесторов из Дании есть готовый проект со своими технологиями, и они могут вложить в него от $2 млрд до $2,5 млрд. Сейчас "Copenhagen Offshore Partners" просит предоставить землю под изыскания.

"Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода и продавать его в Японию. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер для строительства генерации", - сказал Лимаренко.

Позже пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова в разговоре с "РБК" уточнила, что "Copenhagen Offshore Partners" действительно проявляет интерес к тому, чтобы реализовать на Шумшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра.

"Но ни в коем случае речь не идёт о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея", - заявила она.

Литвинова добавила, что стороны сейчас находятся в стадии переговоров по водородному проекту.

"Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объёма воды", - сказала она.

Теги: Copenhagen Offshore Partners, Валерий Лимаренко, Шумшу



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6947

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети