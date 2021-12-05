В Кузбассе госпитализированы семеро спасателей, искавших тела погибших горняков "Листвяжной"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подтвердил госпитализацию семерых спасателей, искавших погибших в шахте "Листвяжная", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По словам генерального директора ФГУП ВГСЧ МЧС России Николая Медведева, для контроля состояния здоровья госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся поиском погибших. Диагноз – токсическое действие окиси углерода легкой степени. В ближайшее время они готовятся к выписке. Всего на 12.00 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, девять – в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно", - сообщил губернатор в своём Telegram.

Напомним, 4 декабря тела двоих горняков подняты из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате взрыва и пожара погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей.