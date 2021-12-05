Дмитрий Кощенко вступил в должность главы Нижневартовска

Во Дворце искусств Нижневартовска состоялась инаугурация нового главы столицы Самотлора Дмитрия Кощенко. Произнося присягу, он пообещал добросовестно выполнять возложенные обязанности, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, законы Югры и Устав города, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Во время церемонии председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов вручил Дмитрию Кощенко соответствующее удостоверение, напомнив, что конкурс на должность главы муниципалитета был объявлен 29 октября. На внеочередном заседании городских депутатов, которое состоялось 3 декабря, были подведены итоги конкурсного отбора.

"Обещаю, что я и команда администрации города сделаем все, чтобы это доверие оправдать. За последние годы Нижневартовск по ряду показателей утвердился в статусе лидера. Это и реализация национальных проектов, и создание положительного инвестиционного климата, и развитие креативных индустрий, а также многое другое. Считаю, что необходимо сохранить то лучшее, что было создано, и продолжить курс на развитие", - сказал в своей приветственной речи глава города Дмитрий Кощенко.

Возглавлять Нижневартовск ему предстоит ближайшие пять лет. С вступлением в должность его поздравили почётные и заслуженные жители города, депутаты Тюменской областной думы, парламентов округа и города, а также представители общественных и религиозных организаций, руководители крупных предприятий муниципалитета.

"Нижневартовск – совсем молодой город, ему всего 50 лет. Но его уникальной истории, его возможностям может позавидовать немало российских городов с более солидным возрастом. Уникальность Нижневартовска – в том, что его потенциал – экономический, социальный – ещё не раскрыт в полной мере, а значит, нам есть куда расти и развиваться. Я желаю вам и вашей команде успехов и достижения тех целей и задач, которые вы поставили перед собой", - сказал депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев.