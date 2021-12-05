В Перми почтили память жертв пожара в "Хромой лошади"

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который прошёл 5 декабря 2009 г., сообщили Накануне.RU в мэрии.

Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших. Для родственников организован автобус, доставивший их на Северное кладбище, где покоятся жертвы трагедии.

Напомним, к 12-й годовщине пожара в клубе "Хромая лошадь" на памятнике обновлены фамилии погибши – летом этого года скончалась 157-ая жертва пожара, более 10 лет пролежавшая в больнице.

Бывший владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии, свою вину он не признал. В сентябре 2018 г. он после восьми лет и восьми месяцев в колонии досрочно освободился и в начале этого года эмигрировал в Лондон, несмотря на долг перед пострадавшими в 158 млн руб.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.