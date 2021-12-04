04 Декабря 2021
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авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

Экипаж обледеневшего самолета S7 отстранен от полетов на время расследования

Экипаж самолета авиакомпании S7, переживший инцидент с обледенением, отстранен на время расследования.

Самолет S7 Магадан - Новосибирск попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Отмечалось, что совокупность этих факторов привела к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение. Управление воздушным судном при этом потеряно не было.

"Экипаж отстранён на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов", - сказала представитель компании.

"Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана", - добавила собеседница агентства, которую цитирует РИА Новости.

По данным канала Baza, у самолета А321 через несколько минут после взлета из аэропорта Магадана произошло обледенение. По словам пилота Михаила Кулагина, все приборы отказали, началась болтанка и провалы по высоте до двух тысяч метров. Опасная ситуация продолжалась 10-15 минут, пилоты попробовали вернуться в аэропорт вылета. Однако посадить A321 в Магадане не вышло – из-за неработающих приборов. Кроме того, совершать посадку пришлось бы с большим весом (полёт был рассчитан на 6 часов).

Отбой аварийной ситуации командир дал лишь в Якутской зоне, когда противообледенительная система начала справляться со льдом. В итоге самолёт с 199 пассажирами приземлился в Иркутске, где у S7 своя база авиационно-технического обслуживания.

Теги: S7, самолет, обледенение



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