Органы транспортной безопасности начали проверку уклонения пассажирского самолета от американского разведчика

Органы транспортной безопасности начали проверку по факту происшествия в небе над Чёрным морем. Лайнер "Аэрофлота" был вынужден за 15 минут снизиться на полкилометра, а затем снова подняться на километр – всё из-за появления на эшелоне самолёта, позже установленного, как американский самолёт-разведчик, передает Baza.

Инцидент произошёл в районе 7 часов утра на высоте в 10 км.

Разведчик не подавал сигналов и не связывался с российскими органами управления воздушным движением. Так как его манёвры предсказать не было возможности, российский экипаж после совещания с наземными службами решил изменить высоту движения и провести манёвр уклонения от неопознанного летающего объекта.

Ранее российские ВС сообщали, что два истребителя были подняты в воздух для сопровождения самолётов-разведчиков в небе над Чёрным морем.

Они оказались самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США и самолет целеуказания CL-600.