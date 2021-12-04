Противники QR-кодов провели акцию в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле около 100 человек приняли участие в акции движения "Тагил за перемены", направленной против присвоения QR-кодов привитым от коронавируса или переболевшим.

Участники пришли с плакатами "QR - клеймо раба", "Мы - люди, а не товар, мы против QR" и другими. "(Я протестую), потому что я не хочу быть клейменной. Я не хочу иметь код этот. Это нечеловечно", - цитирует Ъ одну из участниц.

Другая активистка добавила: "Насилие - это когда нас принуждают прививаться. Мне не нравится, когда на сотрудников давят, выгоняют с работы, не пускают, допустим, даже на открытие выставки в музее. Меня волнует будущее. Сейчас примут закон, чтобы все прививались. Меня интересует, что из этого получится. Ввести (через вакцину) могут при современных фантастических нанотехнологиях все, что угодно. Нами могут управлять с вышек 5G, не зря же их ставят".

Активисты записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили не принимать закон о QR-кодах и не принуждать к вакцинации. "Остановите беззаконие, творящееся в нашей стране и нашем Среднем Урале. Под прикрытием заботы о нашем здоровье принимаются беспрецедентные меры, направление на разделение граждан по принципу наличия или отсутствия прививок или QR-кодов",- озвучила одна из активисток слова из обращения. После этого участники спели песню "Священная война" ("Вставай, страна огромная").