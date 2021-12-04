04 Декабря 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Telegram и Instagram "упали" в субботу вечером

Мессенджер Telegram и соцсеть Instagram пережили сбой сегодня вечером.

Пользователи Instagram пожаловались, что не могут загрузить контент в соцсеть сегодня около 17.00 мск. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои интернет-ресурсов, проблемы в основном связаны с работой приложения, а также сайта и соединения с сервером. На проблемы пожаловались пользователи нескольких стран.

Проблемы у Telegram начались немногим позже - к 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% - на проблемы с подключением к серверу, еще 21% - на проблемы с получением сообщений. С проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Теги: Telegram, Instagram, сбой



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