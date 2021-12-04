04 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
дтп ,автомашины, автомагстраль (2021) | Фото: https://t.me/dtp77

В субботу на дорогах Петербурга произошли десятки ДТП из-за снега и наледи

Снежный циклон «Даниэль» серьезно усложнил ситуацию на дорогах Петербурга — в субботу, 4 декабря, в городе произошли десятки автомобильных аварий. По данным сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в большинстве случав к этому привели неубранные коммунальщиками снег и образовавшаяся на дорожном покрытии наледь. Пользователи социальных сетей жалуются на отсутствие снегоуборочной техники и критикуют чиновников из Смольного за неготовность к зиме.

Утром на Софийской улице внедорожник занесло на скользкой дороге. Транспортное средство, ударившееся о барьерное заграждение, закрутило, что едва не привело к столкновению с ехавшими позади автомобилями.

дтп,автомобили, дорога(2021)|Фото: https://t.me/dtp77

На той же Софийской улице, неподалеку от пересечения с улицей Салова, из-за наледи два легковых автомобиля занесло, и они оказались на разделительной полосе.

дтп, дорога, автомобили(2021)|Фото: https://t.me/dtp77

Схожее ДТП произошло днем в Приморском районе Петербурга на улице Савушкина. Водитель автомобиля «Renault» не справился с управлением на скользкой заснеженной дороге и ударился в дорожное ограждение, отделяющее проезжую часть от трамвайной линии.

дтп ,автомашины, автомагстраль(2021)|Фото: https://t.me/dtp77

Еще один инцидент зафиксирован на Малоохтинской набережной неподалеку от поворота на мост Александра Невского. Автомобиль Hyundai Solaris в результате заноса на обледенелой дороге частично оказался за пределами проезжей части.

дтп, автомашина(2021)|Фото: https://t.me/dtp77

«Судя по нечищенной дороге, скорее всего, занесло водителя. Тут даже гнать особо быстро не надо», — написал в комментариях один из подписчиков сообщества.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» возмущены тем, что власти Северной столицы проигнорировали обрушившийся на город снегопад. Петербуржцы отмечают, что передвижение по нерасчищенным дорогам превращается в непростое испытание. Судя по количеству опубликованных фотографий и видео с мест ДТП, далеко не всем удалось их благополучно преодолеть. Некоторые опасаются, что с усилением морозов количество аварий может возрасти, что приведет к пробкам.

скрин, соцсети, дпт(2021)|Фото: соцсети/скрин

скрин, соцсети, дтп(2021)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, скрин, дтп, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

Ближе к вечеру на Парашютной улице в ДТП попали сразу пять автомобилей. На проспекте Науки на северо-востоке Санкт-Петербурга недалеко от магазина «ОКЕЙ» столкнулись на неочищенной дороге два транспортных средства, из-за чего движение трамваев оказалось парализовано. За несколько часов до этого массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вербной. Причина все та же — неубранный снег. Один из участников сообщества подтвердил, что эта проблема наблюдалась с самого утра, но коммунальные службы ее так и не решили.

скрин, снег, соцсети, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

В октябре губернатор Александр Беглов заявлял о готовности Петербурга к предстоящей зиме. В городской администрации также обещали, что в случае снегопадов выведут для уборки более 1700 единиц техники. Однако первые же метели показали обратное. Так, предыдущий циклон «Бенедикт» и некомпетентность чиновников привели к образованию 10-бальных пробок, а вследствие ДТП на Московском шоссе движение транспорта было парализовано на протяжении двух суток. В среду, 1 декабря, многим людям пришлось идти на работу пешком.

Накануне, 4 декабря, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил об отсутствии снегоуборочной техники и дворников в Василеостровском районе, где он проживает, несмотря на метель, которую принес в Северную столицу России циклон «Даниэль».

Теги: алекснадр беглов, снег, дтп, снегопад, наледи смольный, циклон



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