04 Декабря 2021
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Происшествия В России
рука рынка (2016) | Фото:http://press-post.net/

РПЦ подозревает "внешнего врага" в управлении движением противников QR-кодов

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) нащупал "руку внешнего врага", руководящую движением противников QR-кодов в России.

"За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. ...Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Он полагает, что кроме тех людей, которые не желают вакцинироваться, думая о собственном комфорте, есть и силы, которые руководят антивакцинной кампанией из-за границы, цитирует священника РИА Новости.

Между тем, вводить вход ы церкви и храмы по QR-коду РПЦ пока не планирует. 

Теги: рпц, митрополит илларион, QR-коды



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