Тела еще двоих горняков подняты из шахты "Листвяжная"

Тела двоих горняков подняты из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате взрыва и пожара погибли 46 шахтеров и пятеро спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, для обеспечения поисковых работ проводятся мероприятия по проветриванию аварийного участка подготовительного забоя.

Специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона. Проводятся работы во восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок.

В смену работает три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

Накануне горноспасатели подняли на поверхность еще 12 тел погибших