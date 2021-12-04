04 Декабря 2021
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Общество В России
(2021) | Фото: Гринвич

В России пока не планируется выдавать QR-сертификаты гражданам с высокими титрами антител к коронавирусу

В России пока не планируется выдавать QR-сертификаты гражданам с высокими титрами антител к коронавирусу. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, которого цитирует Интерфаксу.

"Нигде в мире нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет, или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", - пояснил глава комитета.

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что научное исследование, которое определит защитный уровень антител к коронавирусу, завершится в ближайшие дни.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте.

Теги: qr-код, дискриминация, антитела



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