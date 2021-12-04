04 Декабря 2021
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Политика В России
магазин, корзина, продукты (2016) | Фото: 1ul.ru

20 лет у власти: "Единая Россия" готовит закон о фудшеринге

В Госдуму вскоре внесут закон о фудшеринге, его анонсировал депутат "Единой России" Евгений Нифантьев.

Ранее пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила о том, что депутаты ее фракции совместно с представителями общественных организаций и деловых объединений разработали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ для увеличения количества товаров, которые бизнес сможет передавать в благотворительные фонды вместо утилизации, напоминает ТАСС.

Как пояснил тогда председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, "когда у ритейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых еще не истек, он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд". При этом сейчас бизнесу выгоднее утилизировать товары, это позволяет компенсировать НДС.

Фудшеринг зародился как способ предотвращения образования пищевых отходов в Германии и является проявлением экономики совместного потребления. Помимо экологической функции фудшеринг также играет социальную функцию, так как помогает обеспечить продовольствием в том числе малообеспеченные слои населения.

Теги: единая россия, фудшеринг



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