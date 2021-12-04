Инцидент на уральской шахте Русала начала расследовать прокуратура

После горного удара на шахте "Черемуховская-Глубокая" североуральская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что около 23.45 3 декабря 2021 года на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске на северном фланге горизонта 980 м произошел горный удар. Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших в результате инцидента нет.