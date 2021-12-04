Губернатор Дмитрий Махонин и чемпион мира по ММА Федор Емельяненко договорились о программах популяризации смешанных боевых искусств в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с четырех- кратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Федором Емельяненко и президентом Союза ММА России, советником генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодежной политике, депутатом Заксобрания Прикамья Радмиром Габдуллиным.

Федор Емельяненко приехал в Пермь в связи с запуском межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициатором которой выступили компании ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

Дмитрий Махонин на встрече отметил, что Пермский край заинтересован во взаимодействии со спортивными федерациями и союзами. Итогом встречи губернатора , Федора Емельяненко и Радмира Габдуллина стали договоренности о проведении в Перми в 2022 году всероссийского турнира по ММА, который будет приурочен к 300-летию Перми, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

При этом, планируется, что соревнования станут ежегодными, и в будущем они могут проходить не только в Перми, но и в других городах края, где для этого есть спортивная инфраструктура. Такие площадки на сегодня есть в Березниках и Соликамске.

На встрече обсуждали развитие и популяризацию ММА, создание инфраструктуры для занятий смешанными боевыми искусствами в Прикамье.

Федор Емельяненко заметил, что в Пермском крае уже имеются хорошие специалисты для реализации совместных проектов.

«В регионе есть спортсмены высокого уровня. Ваши самбисты, дзюдоисты, сейчас и кикбоксеры, хорошо известны в профессиональном сообществе. Например, самбисты и дзюдоисты из Пермского края многократно входили в сборную России. Сейчас и ММА развивается. Мы готовы помогать растить из юных спортсменов будущих чемпионов», – сказал чемпион мира.

Радмир Габдуллин отметил, что за последнее время в Пермском крае много сделано для развития ММА. В 2021 году в состав сборной России вошли 5 прикамских бойцов.

«Мы стараемся формировать правильную спортивную культуру среди молодых людей. В Прикамье они целеустремленные и открытые, и для нас очень важно, чтобы у каждого, кто живет на пермской земле, была возможность самореализоваться именно здесь. Наша задача – совместно создавать для этого все условия. Для поддержания уровня спортсменов ММА сегодня в крае необходимо развивать этот вид спорта, как массовый», – сказал Радмир Габдуллин.

Дмитрий Махонин поддержал инициативу, популяризации смешанных боевых единоборств на территории края. Представители ММА заявили, что союз, со своей стороны, готов обеспечить спортивные учреждения тренерами. Глава региона поставил региональному Минспорта задачу проработать вопрос с их трудоустройством.

Еще одной важной темой встречи стало обсуждение возможности реализации пилотного проекта, направленного на популяризацию ММА. Федор Емельяненко и Радмир Габдуллин рассказали о предложении руководства компаний «Уралкалий» и «Уралхим» организовать в Пермском крае отделение лагеря для молодежи «Большая перемена». Предполагается, что это будет представительство международного лагеря «Артек».

Дмитрий Махонин выразил готовность включиться в реализацию проекта.

Добавим, что в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона» Федор Емельяненко вместе с известным бойцом Кириллом Сидельниковым посетит Березники и Соликамск. Там спортсмены встретятся с молодежным активом, спортсменами школ боевых искусств и проведут мастер-класс для 100 юных спортсменов, представляющих самбо, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу, кикбоксинг, тайский бокс и ММА.