В Севастополе, первым достигшем коллективного иммунитета в 80%, ситуация с ковидом в 2,5 раза хуже среднероссийской

Севастополь стал абсолютным лидером среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19, заявила вчера вице-премьер Татьяна Голикова. Он первым преодолел целевой показатель 80%, и ранее Голикова призвал все регионы стремиться к этой цифре, поскольку, по версии властей, по достижении такого уровня пандемия должна прекратиться. Накануне.RU сравнило ситуацию в Севастополе с общероссийской, и оказалось, что в Севастополе она намного хуже. Об этом свидетельствует официальная статистика - данные оперативного штаба.

В ноябре в среднем по России было зафиксировано 7,7 случаев ковида на 1000 населения, а Севастополе - 18,8, причем по сравнению с октябрем это число увеличилось на 12% (в России в целом - на 9,5%).

Смертность из-за ковида за месяц в Севастополе составила 650 из миллиона, в то время как в России в целом - 250. При этом смертность по стране увеличилась на 16%, а в Севастополе - на целых 37%. То есть заболеваемость и смертность примерно в 2,5 раза превышают общероссийскую, причем по смертности произошло гораздо большее ухудшение.

Что же это за коллективный иммунитет? И не хотят ли в Минздраве или оперштабе это объяснить? Если все регионы должны равняться на Севастополь, означает ли это, что власти стремятся к росту заболеваемости и смертности?

Недавно выяснилось, что в регионах с самым высоким уровнем коллективного иммунитета ситуация тоже оказалась намного хуже, чем с самым низким. Даже бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно. Многие эксперты подвергают сомнению саму концепцию коллективного иммунитета, отмечая, что иммунитет к ОРЗ формируется максимум на несколько месяцев.