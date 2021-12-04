В Севастополе, первым достигшем коллективного иммунитета в 80%, ситуация с ковидом в 2,5 раза хуже среднероссийской

04 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Крым
шоколад, кф победа, победа иммунитета (2020) | Фото: пресс-служба кф &quot;Победа&quot;

В Севастополе, первым достигшем коллективного иммунитета в 80%, ситуация с ковидом в 2,5 раза хуже среднероссийской

Севастополь стал абсолютным лидером среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19, заявила вчера вице-премьер Татьяна Голикова. Он первым преодолел целевой показатель 80%, и ранее Голикова призвал все регионы стремиться к этой цифре, поскольку, по версии властей, по достижении такого уровня пандемия должна прекратиться. Накануне.RU сравнило ситуацию в Севастополе с общероссийской, и оказалось, что в Севастополе она намного хуже. Об этом свидетельствует официальная статистика - данные оперативного штаба.
Читайте также:

В ноябре в среднем по России было зафиксировано 7,7 случаев ковида на 1000 населения, а Севастополе - 18,8, причем по сравнению с октябрем это число увеличилось на 12% (в России в целом - на 9,5%).

Смертность из-за ковида за месяц в Севастополе составила 650 из миллиона, в то время как в России в целом - 250. При этом смертность по стране увеличилась на 16%, а в Севастополе - на целых 37%. То есть заболеваемость и смертность примерно в 2,5 раза превышают общероссийскую, причем по смертности произошло гораздо большее ухудшение.

Что же это за коллективный иммунитет? И не хотят ли в Минздраве или оперштабе это объяснить? Если все регионы должны равняться на Севастополь, означает ли это, что власти стремятся к росту заболеваемости и смертности?

Недавно выяснилось, что в регионах с самым высоким уровнем коллективного иммунитета ситуация тоже оказалась намного хуже, чем с самым низким. Даже бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно. Многие эксперты подвергают сомнению саму концепцию коллективного иммунитета, отмечая, что иммунитет к ОРЗ формируется максимум на несколько месяцев.

Теги: коронавирус, смертность, коллективный иммунитет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6861

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети