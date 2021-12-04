Вертолет ЮТэйр сел в полях под Тюменью из-за срабатывания датчика

Вертолет Ми-8, летевший в Омск, совершил нештатную посадку сегодня утром в полях под Тюменью. Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, авиаинцидент произошел из-за срабатывания датчика - стружка левого двигателя.

По данным управления, вертолет МИ-8, следовавший рейсом UTH 0511 Тюмень (Плеханово) - Омск, произвел посадку в районе посёлка Голымшаново.

Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился экипаж из 3 человек.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.