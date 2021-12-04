04 Декабря 2021
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Общество Свердловская область В России
домодедово, аэропорт (2013) | Фото:Накануне.RU

Поисковый отряд метеоритной экспедиции УрФУ вернулся из ЮАР в Россию

Поисковый отряд метеоритной экспедиции УрФУ вернулся в Россию. Проблемы с вылетом возникли на минувшей неделе, после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала срочное совещание из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке и Ботсване. Он получил название "омикрон". Из-за вируса ряд стран начал вводить ограничения и закрывать границы. Ученые с большим грузом материалов и оборудования не могли покинуть Кейптаун. С собой они везут фрагмент, опознанный в полевых условиях как метеорит-хондрит. Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге, уточняет УрФУ.

"Члены поискового отряда университета в составе Российской антарктической экспедиции завершили исследовательскую миссию. Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", - говорится в сообщении вуза.

Члены экспедиции разными рейсами добрались до Эфиопии, где встретились и вылетели в Россию.

Сегодня утром в "Домодедово" приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines, который привез около ста россиян из ЮАР. Они вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга двумя рейсами, организованными эфиопской авиакомпанией. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет. Прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет, но в стране находились несколько сотен российских туристов, которые попадали туда стыковочными рейсами. Часть из них улетели самостоятельно. При участии российских посольств и генконсульств в ЮАР и Эфиопии Ethiopian Airlines организовала коммерческие рейсы в Москву. Билеты стоили около 100 тысяч рублей. Еще один рейс - частный, прибыл в Москву накануне, на нем вернулись 25 туристов. Двое из них оказались больны коронавирусом.

Теги: метеоритный отряд урфу, возвращение, юар



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