04 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор провел прием по личным вопросам

Обращения шести жителей региона рассмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор во время приема по личным вопросам в связи с двадцатилетним юбилеем политической партии "Единая Россия".

Жительница Ишима Инна Викулова обратилась к главе региона с просьбой о ремонте дороги по ул. Непомнящего, в границах ул. Чехова, ул. Калинина. Мать двоих детей считает необходимым проложить пешеходные тротуары и установить ограждения, чтобы по дороге в детский сад и школу ребятишки были в безопасности. Глава Ишима Федор Шишкин доложил губернатору, что ремонт дороги будет завершен к началу следующего учебного года.

Еще три малоимущие семьи Тюменской области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, попросили губернатора о предоставлении материальной помощи, в том числе для ремонта дома после пожара, а также для приобретения предметов первой необходимости в связи с лечением ребенка-инвалида. Все просьбы удовлетворены в полном объеме.

Во время прошлого приема губернатор отметил, что несмотря на пандемию и продиктованные ею ограничения, современные информационные технологии позволяют оперативно реагировать на обращения земляков. "При этом меня очень радует активная жизненная позиция тюменцев, многие из которых ставят перед властью не только вопросы личного характера, но и общественно значимые задачи", – подчеркнул Александр Моор.

Теги: александр моор, прием граждан



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