Транспортная стратегия: Правительство решило пересадить россиян в общественный транспорт

Транспортная стратегия России до 2035 года предполагает "безальтернативное" ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Об этом сообщает Коммерсант.

Транспортная стратегия направлена на снижение вреда экологии. Власти хотят минимизировать использование транспорта с неэкологичными двигателями.

Кроме того, предполагается установка "цифрового контроля" за дорожным шумом.

Число заправок для электромобилей планируют нарастить больше чем в тысячу раз.

Транспортная стратегия носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта. До 2035 года предлагается направить на это 60 трлн руб.