На шахте Русала в Свердловской области произошел горный удар

На шахте "Черемуховская-Глубокая" в Свердловской области произошел горный удар. Разработку шахты Североуральского бокситового рудника (СУБР) ведет "Русал".

Интерфакс сообщает, что горный удар (разрушение массива руды или породы) произошел вечером 3 декабря. В результате произошедшего никто не пострадал. Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта - 980 метра.

Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме.

Отметим, что летом 2018 года эту же шахту подтопило водами реки Калья: произошел провал в канале реки. Из-за нарушения целостности бетонной облицовки канала, воды попали в карстовые полости и увеличился приток воды в шахте "Черемуховская".