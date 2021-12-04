В России за месяц от коронавируса умерло почти 59 тысяч человек, - Росстат

Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения за октябрь текущего года. По данным статистического ведомства, коронавирус стал причиной смерти 58 тыс. 822 россиян. Речь идет только о случаях, когда диагностированный COVID-19 стал основной причиной смерти.

Кроме основной группы, статистики выделяют еще три. Так, 9 тыс. 912 человек умерли, предположительно, от COVID-19, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

1 тыс. 141 россиянин умер в ноябре, имея в анамнезе коронавирус как сопутствующее заболевание, которое повлияло на развитие иных болезней и способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

Еще 5 тыс. 18 человек болели ковидом, но умерли без его влияния.