04 Декабря 2021
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Происшествия В России
(2006) | Фото: Виктор Хабаров/Zerkalo/PHOTOXPRESS.RU

Двое туристов, прилетевших в Москву из ЮАР, привезли коронавирус

У двух туристов, прилетевших в Москву из ЮАР, нашли коронавирус, передает Mash. Штамм "сувенира" не уточняется. ЮАР, отметим, неблагополучна по новому штамму коронавируса - "омикрон".

РИА Новости уточняет, что коронавирус выявили у пассажиров частного рейса, которым накануне в Москву прилетели 25 россиян. Обоих отправили на 14-дневный карантин.

Сегодня утром в "Домодедово" приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines, который привез еще около ста россиян из ЮАР. Они вылетели из Кейптауна и Йоханнесбурга двумя рейсами, организованными эфиопской авиакомпанией. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет. Прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет, но в стране находились несколько сотен российских туристов, которые попадали туда стыковочными рейсами. Часть из них улетели самостоятельно. При участии российских посольств и генконсульств в ЮАР и Эфиопии Ethiopian Airlines организовала коммерческие рейсы в Москву. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.

Теги: юар, коронавирус, омикрон



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