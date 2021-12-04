Куйвашев возглавил "Единую Россию" в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев возглавил региональное отделение партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии. На этом посту он сменил Виктора Шептия, руководившего партячейкой 12 лет.

Куйвашев отметил, что в своей работе будет заниматься выполнением задач, поставленных президентом и председателем партии, а также реализацией нацпроектов и партпроектов, говорится в сообщении пресс-службы.

Новый лидер свердловских "единороссов" анонсировал ротации в руководстве отделения. "Будем переизбирать секретарей первичных отделений, встряхнем всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды", - сказал губернатор. Конференция, на которой будут избраны новые секретари, пройдет в январе.

Отметим, что во время осенней выборной кампании 2021 года Куйвашев демонстративно дистанцировался от "Единой России", которую должен был "рекламировать" - в его рекламных материалах с лозунгами "это волнует каждого" и "справимся" не было отсылок к партии, агитационный бюджет, по большому счету, был инвестирован в личный бренд губернатора.

Добавим, что главы еще 11 субъектов накануне возглавили отделения партии в своих регионах. Это врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.