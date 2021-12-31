31 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
Авария, трасса Екатеринбург - Шадринск - Курган (2021) | Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области в аварии погибли два человека, есть пострадавшие

Под Каменском-Уральским произошла смертельная авария, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло в 19.10 31 декабря на 128 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. По предварительным данным, "Рено Сценик", двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Курганской области, по неустановленной причине выехал на "встречку", где столкнулся с "БМВ Х6", в которой ехали отец с 14-летней дочерью.

Водитель (1963 г.р.) и пассажир (1970 г.р.) "Рено Сценик" погибли на месте. Водитель и несовершеннолетняя пассажирка "БМВ" доставлены в травматологическое отделение Городской больницы Каменска-Уральского с различными травмами. В момент столкновения девочка сидела на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности.

Авария, трасса Екатеринбург - Шадринск - Курган(2021)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария, трасса Екатеринбург - Шадринск - Курган(2021)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: Авария, Екатеринбург - Шадринск - Курган



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