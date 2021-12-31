Идеолог пермской "культурной революции" признан иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов пермского галериста, одного из идеологов "культурной революции" Марата Гельмана, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте министерства. Гельман и ещё несколько человек внесены в список 30 декабря.

Напомним, Марат Гельман прославился как организатор "пермской культурной революции", последствия которой край переживает тяжело. В числе отраслевых конфликтов – не только скандальные постановки, но и вопросы финансирования сферы, затянувшийся ремонт учреждений и спорные реконструкции объектов. В крае даже появилась культурная оппозиция – активисты создали гражданский комитет.