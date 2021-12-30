Свердловские полицейские пришли на помощь дальнобойщику

В Свердловской области полицейские пришли на помощь дальнобойщику, в машине которого заклинило колесо. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. Помощь потребовалась мужчине, который перевозил продукты в северные районы.

Сотрудники ГИБДД города Ивделя - старший инспектор старший лейтенант полиции Вадим Васильев и его напарник старший сержант полиции Роман Зотычев в ходе несения службы на трассе "Ивдель — граница ХМАО" заметили стоявший на обочине грузовик "МАН" с прицепом. Автоинспекторы решили узнать причину остановки в пути.

Гражданский водитель рассказал стражам правопорядка, что едет из города Ханты-Мансийска в Ивдель. На 86 км дороги неожиданно произошла поломка. Мужчина несколько часов безуспешно пытался попросить помощи других участников движения, но все спешили по своим делам.

"Осмотрев тягач, представители МВД резюмировали, что необходимо устранить неисправность тормозной системы. При помощи имевшихся инструментов инспекторы ДПС помогли водителю решить возникшую проблему на месте. Вскоре машина смогла продолжить путь к месту назначения, но прежде её хозяин искренне поблагодарил полицейских за подмогу и отзывчивость", - отметил полковник Горелых.

Он напомнил, что в условиях низких температур в случае поломки автомобиля на трассе водителю и его пассажирам грозит серьезная опасность – замерзнуть. Во избежание подобных ситуаций перед поездкой необходимо проверить техническое состояние своего транспортного средства, обязательно взять с собой теплые вещи, термос с горячим питьем, мобильный телефон и обеспечить запас топлива. В случае возникновения поломки незамедлительно сообщать в единую службу спасения по телефону "112".