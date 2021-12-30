30 Декабря 2021
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Общество В России
Дети (2020) | Фото: Накануне.RU

Юрист призвал родителей не поддаваться требованиям сообщать о занятиях их детей на каникулах

Многие сообщают, что некоторые школы чуть ли не требуют от родителей заполнить формы, указав в них все занятия ребенка на каникулах и где они с ребенком собираются находиться. Об этом пишет председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Он удивляется, как родители соглашаются на такое, и призывает не поддаваться на эти незаконные требования. Семя не только не обязана давать подобную информацию школе, но и не обязана как-либо объяснять свой отказ. Это защищено как несколькими статьями Конституции РФ, так и законодательством (например, ст. 9 ч. 8 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Парфентьев советует каждый раз в таком случае просит указать, какая конкретная норма какого федерального закона дает право эту информацию собирать и требовать ее предоставлять. Потому что норм федеральных законов, дающих школам право требовать информацию о том, как и где ребенок проводит каникулы, не существует.

Он также советует изменить модель отношения с инстанциями: не гражданин должен обосновывать свой отказ, а они обязаны проинформировать о законных основаниях своих требований. Тогда многие проблемы, по его мнению, не будут возникать.

Теги: школа, дети, каникулы, досуг



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