В Дагестане нет "омикрона": главного санитарного врача республики "не так поняли"

В дагестанском управлении Роспотребнадзора заявили, что омикрон-штамм в регионе не выявлен, а глава управления Николай Павлов был просто неправильно понят.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Павлов сказал: "Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм "омикрон" распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики. Определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию".

"Он [Павлов] имел в виду ситуацию в общем по России, что в России есть случаи", - цитирует РИА Новости представителя управления. Ситуация довольно странная: редко когда чиновники (да и не только они) применяют относительно России термин "республика", зато в отношении таких субъектов Федерации он применяется довольно часто.

Впрочем, даже если в республике и нет омикрон-штамма, дела у Дагестана, мягко говоря, плохи. Так, Павлов заявил, что 70% больных коронавирусом в регионе не соблюдают масочный режим, находятся в общественных местах и участвуют в массовых мероприятиях (цитата по "Российской газете"). При этом вакцинацию против COVID-19 прошли только 42% населения региона.