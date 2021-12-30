Свердловские экологи предупредили об опасности фейерверков в новогоднюю ночь

Свердловское отделение Российского экологического общества предупреждает жителей Екатеринбурга, что фейерверки, которые многие будут запускать в новогоднюю ночь, могут быть опасны.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском РЭО, салюты представляют опасность как для людей, так и для флоры и фауны города. Согласно исследованиям немецкого Tagespiegel, в новогоднюю ночь в кубометре атмосферного воздуха содержится на 800-850 микрограмм вредных частиц больше, чем в обычные дни, когда люди массово не устраивают салюты. Многие города ввели запрет на использование пиротехники. Это не только Брюссель, Париж, Прага и Рим, но и Москва, где власти определили 189 площадок, на которых можно пускать фейерверки.

Канонада от салютов может повлечь гибель птиц, причем целых стай. В Екатеринбурге рекомендуется не устраивать фейерверки в парках, рощах и скверах, в лесных массивах. Также мало хорошего от этого получают и домашние животные. В Новый год пропадает большое количество собак: они пугаются громких звуков и ярких вспышек и, дезориентированные, убегают от хозяев, а после не могут найти дорогу домой.

Упаковка из-под фейерверков, как правило, не перерабатывается. Более того, часто празднующие оставляют ее там, где и запускали салют. Экологи призывают уральцев убрать за собой упаковку и части, оставшиеся от пиротехники, после того, как все прогорит и остынет.

Наконец, в Екатеринбурге перед Новым годом всегда появляется очень много нелегальных продавцов пиротехники, которые не могут гарантировать продажу качественного товара и того, что фейерверк не взорвется в руках того, кто его запускает. Сейчас в городе проходят рейды, сотрудники пожарных инстанций проверяют правила хранения пиротехнических изделий, сертификаты безопасности и условия реализации.

"Мы не призываем никого отказаться от фейерверков, ведь это многолетняя, даже многовековая традиция, связанная с празднованием Нового года. В декабре 1699 года Петр I издал свой знаменитый указ, в котором летоисчисление пошло с 1 января, и повелел подданным "в знак веселия каждому на своем дворе из небольших пушек, мушкетов учинить стрельбу и выпускать ракеты". Так что традиция есть традиция, но если есть возможность сократить использование пиротехники, лучше сделать так", - отметил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.