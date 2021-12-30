30 Декабря 2021
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В Дагестане выявлен омикрон-штамм коронавируса

Дагестан стал одним из немногих регионов России, где выявлен омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил глава республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов на совещании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
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"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм "омикрон" распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики. Определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию", - заявил Павлов. "Российская газета" пишет, что он не назвал число зараженных "омикроном" на территории Дагестана.

По словам главного санитарного врача республики, 70% больных коронавирусом в регионе не соблюдают масочный режим, находятся в общественных местах и участвуют в массовых мероприятиях. При этом вакцинацию против COVID-19 прошли только 42% населения региона.

Неделю назад в Минздраве России сообщали о трех десятках зафиксированных в стране случаях "омикрона". Также сообщалось, что несколько человек уже выздоровели. Тяжело больных среди заразившихся не было. Первые случаи были выявлены среди российских путешественников, вернувшихся из ЮАР, где и началась вспышка нового штамма.

Теги: омикрон-штамм, коронавирус, дагестан



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