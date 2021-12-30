Чем лучше человек образован, тем меньше шансов, что он будет антиваксером, - вирусолог

Вероятность того, что человек будет антиваксером, напрямую зависит от его образованности, считает вирусолог, доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Михаил Розанов. Эксперт удивлен количеству противников вакцинации и не может себе объяснить их мотивацию.

"Когда выяснилось, что на фоне такого вируса-убийцы огромное количество людей не хотят прививаться, то, конечно, для меня это было сюрпризом. Чем лучше человек образован, тем меньше шансов, что именно он будет антиваксером. Когда-то говорили, что если будете прививаться от оспы, то у вас вырастут рога и хвосты. Этот вопрос по-прежнему актуален. У людей просто нет области мозга, которая хочет воспринимать научные объективные данные, наверно", - предположил ученый в эфире радио "Говорит Москва".