30 Декабря 2021
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Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Чем лучше человек образован, тем меньше шансов, что он будет антиваксером, - вирусолог

Вероятность того, что человек будет антиваксером, напрямую зависит от его образованности, считает вирусолог, доцент РНИМУ имени Н.И. Пирогова Михаил Розанов. Эксперт удивлен количеству противников вакцинации и не может себе объяснить их мотивацию.

"Когда выяснилось, что на фоне такого вируса-убийцы огромное количество людей не хотят прививаться, то, конечно, для меня это было сюрпризом. Чем лучше человек образован, тем меньше шансов, что именно он будет антиваксером. Когда-то говорили, что если будете прививаться от оспы, то у вас вырастут рога и хвосты. Этот вопрос по-прежнему актуален. У людей просто нет области мозга, которая хочет воспринимать научные объективные данные, наверно", - предположил ученый в эфире радио "Говорит Москва".

Теги: михаил розанов, вирусолог, антипрививочники, антиваксеры, вакцинация



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