30 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

"Время новых надежд, планов и проектов". Мэр Екатеринбурга поздравил горожан с наступающим

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей уральской столицы с наступающим Новым годом.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов отметил, что 2021 год был очень непростым во всех смыслах и испытывал нас на прочность.

"Коронавирус, как и в 2020-м, вновь стал главной темой. Но, как это бывало не раз, екатеринбуржцы проявили уральскую твердость и силу. Наши врачи работали и работают на пределе сил, волонтеры и благотворители продолжают помогать городу. Благодаря доброте и соучастию горожан нам удалось вернуть Екатеринбург на траекторию роста", - уверен мэр.

Он напомнил, что в этом году досрочно ввели в эксплуатацию Макаровский мост, строили школы и детские сады, реализовывали гуманитарные и деловые проекты.

"Впереди нас ждут длинные каникулы. Хочу призвать каждого уделять больше времени семье, активно отдыхать, набираться сил и здоровья. Наступает время новых надежд, планов и проектов. Благодарю вас за стойкость, неравнодушие и любовь к Екатеринбургу. Пусть Новый год принесет в ваши дома радость, счастье и благополучие. Крепкого здоровья вам и вашим близким", - добавил Алексей Орлов.

Теги: Орлов, поздравление, Новый год



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