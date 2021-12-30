30 Декабря 2021
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Общество В России
Ростех (2018) | Фото: www.tadviser.ru

Минздрав зарегистрировал лекарство Ростеха для лечения ковида

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату "КОВИД-глобулин". Это разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации Ростех. Ранее компания провела клинические испытания и утверждает, что лекарство "подтвердило безопасность, эффективность и способность нейтрализовать коронавирус".

Препарат создан на основе плазмы крове переболевших коронавирусом людей и содержит антитела к вирусу. "Введение препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию", - заявили разработчики.

Ростех заявил о проведении двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования, в ходе которого у 7 из 10 пациентов, получавших препарат, "снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму". Правда, не сообщается, как вообще можно оценить риск (то есть вероятность) перехода заболевания в тяжелую форму.

"В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развитие острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения легких и ухудшение клинической симптоматики", - говорят авторы.

В сообщении Ростеха нет ссылок на публикации об исследовании препарата в каких-либо рецензируемых медицинских изданиях.

Напомним, в начале декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отозвала рекомендацию по применению переливания плазмы от переболевших коронавирусом людей пациентам с этой болезнью. ВОЗ ссылается на исследование, которое не показало улучшений у пациентов, получивших такое лечение.

В основе метода переливания плазмы лежит теория, что антитела донора помогут бороться с вирусом организму болеющего. Однако группа разработчиков рекомендаций ВОЗ не обнаружила "явной пользы и изменений таких показателей как смертность, перевод на ИВЛ, тяжелое или очень тяжелое течение болезни". При этом метод требует значительных расходов как средств, так и времени, а также привлечения доноров. Новая рекомендация основана на 16 исследованиях с участием более 16 тыс. пациентов. Выводы ВОЗ опубликованы в издании British Medical Journal.

Теги: глобулин, ростех, минздрав, препарат, коронавирус



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