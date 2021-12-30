81% россиян хотят сделать 31 декабря выходным навсегда

Большинство граждан России (81%) высказались за то, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днем, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Женщины поддерживают идею о введении постоянного нерабочего дня больше, чем мужчины (84 и 79% соответственно), а россияне 34 лет - больше своих сограждан в возрасте от 45 лет (85 и 79%).

Из жителей мегаполисов активнее всего идею выходного в этот день поддерживают в Волгограде и Казани – 89 и 88% соответственно, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета поддержал предложение парламентариев, предложивших сделать 31 декабря выходным днем.

Напомним, в 2021 году решением правительства 31 декабря будет выходным. Минтруд изучит возможность сделать последний день в году постоянным выходным, пообещал глава ведомства Антон Котяков.