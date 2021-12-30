30 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за замыкания в сауне вспыхнул дом, где живет семья из 17 человек

В Екатеринбурге выясняют все обстоятельства возгорания в частном доме в микрорайоне Уктус, в котором живет многодетная семья.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 30 декабря: в двухэтажном частном доме по улице Патриотов начался пожар. Установлено, что там проживает многодетная семья из 17 человек.

"По предварительным данным, накануне вечером взрослые уехали, а подростки, оставшиеся дома, праздновали наступающий Новый год. На цокольном этаже дома расположена сауна, которую они пытались растопить, однако из-за короткого замыкания начался пожар", - рассказали в надзорном ведомстве.

В настоящее время возгорание локализовано. Тушение огня продолжается. Сейчас прокуроры уточняют, находились ли ночью в доме родители, законные представители подростков или какие-то другие взрослые.

Теги: дом, сауна, пожар, Екатеринбург



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