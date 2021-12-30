В Новосибирске эвакуировали десять торговых центров после сообщений о минировании

В Новосибирске спецслужбы проверяют здания торгово-развлекательных центров после сообщений о минировании.

По данным МВД, информация о якобы заложенных бомбах поступила около 06:00 мск. Здания были немедленно закрыты, все находящиеся в них люди выведены на улицу.

Regnum пишет, что были эвакуированы минимум десять ТЦ в разных частях Новосибирска: "Ройял Парк", "Галерея Новосибирск", "Река", "Аура", "Континент" и другие.

28 декабря в центре Екатеринбурга из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали торговый центр "Гринвич". Вечером в предновогоднюю неделю в нем находилось значительное число посетителей и персонала. В выходные эвакуировались ТЦ "Кит" на юго-западе и Veer Mall на Уралмаше.