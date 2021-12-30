30 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Ямало-Ненецкий АО
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В смертельной аварии на ЕКАД погибли двое жителей Ямала

ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии на 14 км километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. В результате пострадал один человек и двое погибли.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вечером 29 декабря: водитель автомобиля "Шкода Кодиак" выехал на полосу встречного движения ЕКАД, где допустил лобовое столкновение с "Фольксваген Поло". В результате ДТП 65-летний водитель "Шкоды" с подозрением на компрессионный перелом позвоночника был доставлен в 36 городскую больницу. В "Фольксвагене" погибли 44-летний водитель и 43-летняя пассажирка.

Сотрудниками полиции установлено, что пожилой водитель "Шкода Кодиак", по предварительным данным, уснул за рулем. Его водительский стаж составляет 22 года. Личности погибших также установлены: оба оказались жителями Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сейчас органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.

Теги: ЕКАД, авария, Ямал, ГИБДД



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