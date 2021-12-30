Хинштейн предложил лишать российского гражданства оппозиционеров

В России следует лишать на законодательном уровне гражданства тех людей, кто получил его по праву рождения, например, оппозиционеров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?", — задался вопросом парламентарий.

Он также назвал правильными и нужными предложения главы государства Владимира Путина по расширению причин для лишения гражданства для натурализованных граждан.

Ранее в Госдуме предложение Никиты Михалкова лишать гражданства за призывы к введению санкций в отношении России назвали антиконституционным.

По словам главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, Конституция не предусматривает возможность отчуждения гражданства, человек может только отказаться от него сам.