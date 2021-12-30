Пенсионный фонд России расширит меры соцподдержки

Пенсионный фонд РФ с 2022 года будет предоставлять гражданам меры социальной поддержки, которые в настоящее время назначаются органами соцзащиты населения и Рострудом.

Как следует из сообщения ПФР, среди них — пособия по беременности или для семей военных. Кроме того, в фонде перейдут меры поддержки по рождению, уходу за детьми, усыновлению, компенсации семьям умерших военнослужащих и силовиков, а также на выплаты за расходы на коммунальные платежи или на оздоровительный летний отдых ребенка.

Отмечается, что также мера затронет социальную помощь пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Получателям выплат не требуется куда-либо обращаться для их переоформления, это произойдет в автоматическом режиме. В случае, если выплата не назначена, то со следующего года за ней следует обращаться с заявлением в ПФР.