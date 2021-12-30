В Федерации хоккея России сожалеют об отмене МЧМ

В Федерации хоккея России сообщили, что сожалеют об отмене молодежного чемпионата мира в Канаде, но разделяют заботу организаторов о здоровье участников.

Как считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, к отмене чемпионата привела плохая работа организаторов. "Отменяется один из главных турниров в преддверии Олимпийских игр, главный турнир для наших молодых хоккеистов", — сказал он.

Он призвал ФМБА и Федерацию хоккея России максимально сосредоточиться, чтобы все спортсмены вернулись домой без осложнений и получили медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

Турнир был отменен из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус. Позднее эту информацию подтвердила пресс-служба IIHF.