Росстат: замедляются темпы роста реальных зарплат в России

Размер среднемесячной начисленной заработной платы россиян по итогам октября составил 54 тыс. 649 руб.

По данным Росстата, в номинальном выражении показатель вырос на 8,8% по сравнению с октябрем в 2020 году, а в реальном — с учетом инфляции, которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении — на 0,6%.

Такой рост средней зарплаты в стране стал минимальным с начала года, в январе его увеличение составило 0,1%. После этого показатель не опускался ниже 1%.

При этом средней размер зарплаты в России за январь-октябрь составил 54 тыс. 479 руб., что на 9,2% больше, чем в аналогичный период 2020 года в номинальном выражении. В реальном же выражении показатель увеличился на 2,7%.

Ранее эксперты назвали средние зарплаты в крупнейших российских компаниях. Первые места по уровню средней зарплаты за 2020 год заняли группы НОВАТЭК, "Совкомфлот" и "Полюс". Рэнкинг составило агентство "национальные кредитные рейтинги". Выше всего средние зарплаты оказались у сотрудников юрлиц, зарегистрированных в Тюменской, Магаданской, Сахалинской областях — выше 120 тыс. руб.