"Аэрофлот" определил судьбу участников бонусной программы

Авиаперевозчик "Аэрофлот" решил не обнулять накопленные мили у тех участников бонусной программы, которые никуда не летали платно за последние два года пандемии.

Авиакомпания сохранит мили участников программы, которые совершили хотя бы один перелет в 2019 году. Кроме того, не будут аннулированы мили, накопленные клиентами в 2021 году.

Как отмечает "Аэрофлот", мили пассажиров сохраняются "в знак благодарности и признательности за лояльность в непростой период пандемии", сообщает РБК.

Напомним, авиакомпания урезала около половины своей масштабной зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг РФ. С начала ноября по конец марта отменены более тысячи рейсов в обход Москвы и Санкт-Петербурга.