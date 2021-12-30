30 Декабря 2021
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самолет airbus-320 авиакомпания аэрофлот (2007) | Фото: Airbus

"Аэрофлот" определил судьбу участников бонусной программы

Авиаперевозчик "Аэрофлот" решил не обнулять накопленные мили у тех участников бонусной программы, которые никуда не летали платно за последние два года пандемии.

Авиакомпания сохранит мили участников программы, которые совершили хотя бы один перелет в 2019 году. Кроме того, не будут аннулированы мили, накопленные клиентами  в 2021 году.

Как отмечает "Аэрофлот", мили пассажиров сохраняются "в знак благодарности и признательности за лояльность в непростой период пандемии", сообщает РБК.

Напомним, авиакомпания  урезала около половины своей масштабной зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг РФ. С начала ноября по конец марта отменены более тысячи рейсов в обход Москвы и Санкт-Петербурга.

Теги: Аэрофлот, авиакомпании



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