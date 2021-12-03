03 Декабря 2021
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Политика В России Санкт-Петербург
коллаж, Александр Беглов, сугробы, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

Результаты работы Беглова на посту губернатора проанализировали в "Минченко Консалтинг"

В рейтинге «Минченко Консалтинг» губернатор Петербурга Александр Беглов набрал 15 баллов. Это говорит о шаткости его положения и наличия во властных коридорах Петербурга ряда проблем.

Меньше всего Беглов набрал по критериям «Позиционирование» и «Качество менеджмента», что характеризует петербургского градоначальника как достаточно слабого управленца.

Больше всего он получил баллов по критериям «Политбюро 2.0» и «Большие проекты». Это говорит о прямом контакте с президентом и реализации инвестпроектов при участии федцентра.

Журналисты отмечают, что зависимость от столицы также может свидетельствовать о том, что Беглов – «ручной» губернатор. Смольный провалил немало проектов, поэтому мог потребоваться контроль со стороны Москвы.

Сроки многих проектов и правда были сорваны. Например, строительство нескольких участков для Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) или открытие новых станций метро.

Ранее метрополитеном в Петербурге занималась компания «Метрострой». Подрядчик объявил себя банкротом и теперь должен, как минимум, выплатить долги по зарплатам сотрудникам. Люди уже выходили к Смольному с требованием решить этот вопрос.

Власти города изначально просьбу метростроевцев игнорировали. Новый подрядчик «Метрострой Северной столицы» от проблемы «метростроителей» тоже открестился. Между тем строительство метро в городе все толком не ведется. МССС только собирает все необходимые документы. При этом неизвестно, как компания справится с нехваткой технических мощностей.

Ранее Беглова обвиняли в плохой коммуникации с горожанами и неумении организовать и проконтролировать работу комитетов и ведомств. Об этом писало издание «Блокнот».

Многие проблемы в Петербурге не решаются годами. Например, многочисленные здания нуждаются в капитальном ремонте. Они в буквальном смысле разрушаются – особенно, в центре города.

Трубы тоже требуют ремонта или еще лучше – замены. Все чаще в Петербурге происходят аварии теплосетей. Из-за этого горожане сидят без горячей воды и отопления даже в зимний период.

Прошедшие в городе снегопады показали неготовность к зиме коммунальных служб. Петербуржцы жаловались на горы снега, сильную наледь и вредоносную солевую посыпку, но их обращения остаются без ответа.

Неудивительно, что рейтинг Беглова движется только вниз. Причем не только исходя из данных «Минченко Консалдинг». Исследование агентства «Политброкер» и сервиса Pravdavserm показали те же результаты. Не исключено, что следующий рейтинг станет для Беглова последним.

Теги: рейтинг , александр беглов, минченко консалтинг, смольный, ШМСД,



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