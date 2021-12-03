ФАС возбудила дело на ММК

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Ведомство потребовало от компании предоставить сведения об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката (в том числе, холоднокатаного, оцинкованного, проката с полимерными покрытиями).

"Информация была запрошена в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката для подтверждения доводов ММК о заменяемости горячекатаного проката холоднокатаным. Однако компания отказалась предоставить запрашиваемые сведения", - отметили в ведомстве.