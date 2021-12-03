Избран глава Нижневартовска

Главой Нижневартовска избран и.о. мэра Дмитрий Кощенко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Избрание состоялось на заседании гордумы. Нового главу поздравил спикер окружного парламента Борис Хохряков.

"Сегодня депутаты доверили Вам право возглавить город и стать гарантом развития столицы Самотлора, – цитирует поздравление Хохрякова, опубликованное на портале окружной думы, его пресс-секретарь Лилия Букаринова. – А это почти 300 тыс. жителей. Я по своему собственному опыту знаю, что Нижневартовск – особенная территория. Здесь живут отзывчивые, инициативные люди. Но и самые требовательные югорчане. По результатам выборов мы вместе наметили план развития города на ближайшие пять лет. И поэтому вам, Дмитрий Александрович, и команде, которую вы сформируете, вместе с депутатами, предстоит воплотить всё задуманное в жизнь. Хочу сказать, что задачи стоят непростые. Но и команда муниципальных и окружных депутатов при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой, правительства сделают все, чтобы эти намеченные планы были воплощены в жизнь".

Напомним, экс-мэр Василий Тихонов объявил об отставке в конце мая на своей странице в Instagram.

"Я всегда был предельно откровенен с вами, поэтому сейчас решил лично сообщить о своем уходе с поста главы города, чтобы вы обладали официальной информацией, без домыслов", - обратился к вартовчанам мэр.

По его словам, в отношении него начата "проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города". Подробностей Тихонов не сообщает, однако утверждает, что нарушений им допущено не было, но, "учитывая серьезность вопроса", и поскольку он не может позволить, чтобы "факт проверки отбросил тень на всю команду", мэр принял решение досрочно покинуть пост.