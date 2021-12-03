03 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Владимир Путин, Элла Памфилова (2018) | Фото: kremlin.ru

Памфилова про ДЭГ: "Основная проблема, которую надо решить – это уровень доверия"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сегодня встречалась с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказывала о новых выборных форматах: дистанционном электронном голосовании, трехдневном голосовании, видеонаблюдении для избранных. И, на ее взгляд, все это прекрасные форматы. Но есть одна проблема.

"Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, – это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем", - заявила президенту Памфилова.

По ее словам, ограничить доступ к трансляциям с участков пришлось не потому, что это дорого (хотя изначальная версия была такая), а потому что это небезопасно и граждане не хотят, чтобы на них смотрели во время визита на участок.

"Представьте себе: вся страна, более половины, идёт голосовать, всё это можно скачивать – не всем это понравится. Тем более, ни в одной западной стране видеонаблюдения нет, потому что общество против – считает, что это вмешательство в их частную жизнь", - заявила Памфилова президенту. По ее словам, было востребовано меньше аккаунтов для просмотра трансляций, чем выдано.

Относительно дистанционного голосования восторги Памфиловой были более сдержанными: "Конечно, Владимир Владимирович, форма очень перспективная. Она не замещает и не подменяет, она наряду с традиционным голосованием. Но, тем не менее, изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы".

"Также хотелось бы отметить очень важное: трёхдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей. По всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", - заявила глава ЦИК.

Теги: элла памфилова, дэг, владимир путин, выборы



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